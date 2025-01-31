Мария Захарова: У трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт

Три человека, которые погибли в авиакатастрофе в США, имели российские паспорта.

Три человека, которые погибли в авиакатастрофе в США, имели российские паспорта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется", - отметила дипломат.

Напомним, что самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines упал в реку Потомак после столкновения с военным вертолетом Sikorsky H-60 Black Hawk возле Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. На борту лайнера было 60 пассажиров и четверо членов экипажа. На борту вертолета находились три члена экипажа.

Как позже сообщил президент США Дональд Трамп, в результате авиакатастрофы никто не выжил.