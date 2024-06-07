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МИД РФ: Ничего кроме дестабилизации ситуации на Южном Кавказе от ЕС ожидать не стоит

МИД РФ: Ничего кроме дестабилизации ситуации на Южном Кавказе от ЕС ожидать не стоит Россия неоднократно комментировала конфронтационную сущность "полувоенного" присутствия ЕС в Армении.
В регионе
7 июня 2024 г. 13:03
МИД РФ: Ничего кроме дестабилизации ситуации на Южном Кавказе от ЕС ожидать не стоит

Россия неоднократно комментировала конфронтационную сущность "полувоенного" присутствия Европейского Союза в Армении.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, доказательства этому очевидны: "Антироссийские, антиазербайджанские и антииранские задачи этой миссии все более очевидны. Тем более, когда к ней начали подключаться страны НАТО, все вообще стало понятно", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ничего кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона в "арену геополитического соперничества" от ЕС ожидать не стоит.

"Мы уверены, что все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед Южным Кавказом, должны и могут решаться на основе коллективных усилий именно региональных государств, без вмешательства извне", - подытожила она.

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Версия на английском языке Russia says EU presence in Armenia destabilizes South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Aİ-dən Cənubi Qafqazda sabitliyi pozmaqdan başqa nəsə gözləmək lazım deyil

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