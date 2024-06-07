МИД РФ: Ничего кроме дестабилизации ситуации на Южном Кавказе от ЕС ожидать не стоит

Россия неоднократно комментировала конфронтационную сущность "полувоенного" присутствия ЕС в Армении.

Россия неоднократно комментировала конфронтационную сущность "полувоенного" присутствия Европейского Союза в Армении.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, доказательства этому очевидны: "Антироссийские, антиазербайджанские и антииранские задачи этой миссии все более очевидны. Тем более, когда к ней начали подключаться страны НАТО, все вообще стало понятно", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ничего кроме дестабилизации военно-политической обстановки и превращения региона в "арену геополитического соперничества" от ЕС ожидать не стоит.

"Мы уверены, что все актуальные вопросы, стоящие сегодня перед Южным Кавказом, должны и могут решаться на основе коллективных усилий именно региональных государств, без вмешательства извне", - подытожила она.