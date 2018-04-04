Мария Захарова: Мы будем разбираться вокруг ситуации с блокированием аккаунтов на Facebook

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Нам не понятно откуда у Facebook такие данные - пока из заявлений менеджмента компании это неясно".

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос московского корреспондента Report.

Напомним, что вчера компания Facebook удалила 270 страниц и аккаунтов российских новостных изданий. Как выразился глава компании Марк Цукерберг, эти страницы принадлежали "фабрике троллей", целевой аудиторией которых были русскоязычные граждане стран СНГ, и, в частности, Азербайджана.

На просьбу прокомментировать это заявление и действия руководства Фейсбук официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что не знает откуда у Facebook такие данные, но намекнула, что здесь не обошлось без "работы" американских спецслужб.

"Спецслужбы США постоянно что-то хотят, требуют от представителей глобальных соцсетей. От чего-то они отбиваются, а в каких-то моментах идут на сотрудничество. Мы будем официально запрашивать об этом Facebook. Будет интересно узнать какое ведомство США какие конкретные данные предоставило, на основе которых были удалены страницы в Фейсбук", - сказала спикер МИД России.

По словам Марии Захаровой, Facebook нарушает свою же идею о беспрепятственном распространении информации.

"Россия поддерживает "игру по правилам", которые выдвигает Facebook или другие соцсети. Очевидно, что нарушения внутрикорпоративных правил Facebook не происходило, иначе страницы блокировались бы точечно. Если произошло нарушение американского законодательства, то покажите нам эти законы. Давайте разберемся, чтобы в будущем этого не было", - сказала она.