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Мария Захарова: Москва и Ереван обсуждают урегулирование ситуации с вещанием каналов РФ

Мария Захарова: Москва и Ереван обсуждают урегулирование ситуации с вещанием каналов РФ Москва получила наработки Еревана по урегулированию ситуации с вещанием российских каналов в республике, контакты по этому вопросу продолжаются.
В регионе
20 марта 2024 г. 15:17
Мария Захарова: Москва и Ереван обсуждают урегулирование ситуации с вещанием каналов РФ
Мария Захарова

Москва получила наработки Еревана по урегулированию ситуации с вещанием российских каналов в Армении, контакты по этому вопросу продолжаются.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru

"Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу, у нас проходят консультации, обмен мнениями не завершен. Мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения и находимся в плотном контакте", - сказала дипломат, говоря о ситуации с вещанием телеканалов РФ в Армении.

По ее словам, совместная задача состоит в том, чтобы урегулировать все имеющиеся проблемные вопросы и решать зарождающиеся во взаимоуважительном ключе.

"Исходим из того, что именно на это и должны быть нацелены представители, которые участвуют в подобных контактах", - отметила официальный представитель МИД РФ, добавив, что не думает, что армянская сторона может пойти на отключение вещания российских каналов.

18 марта министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян сообщил, что Ереван в ближайшее время представит Москве новые предложения по урегулированию вопроса вещания российских телеканалов. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что вещающие в республике каналы РФ нарушают отдельные пункты соглашения.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: Moskva və İrəvan Rusiya kanallarının yayımı ilə bağlı məsələnin həllini müzakirə edirlər
Версия на английском языке ВидеоZakharova: Moscow, Yerevan discuss issues around broadcasting of Russian channels in Armenia

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