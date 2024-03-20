Мария Захарова: Миссия наблюдателей ЕС в Армении шпионит за РФ, Ираном и Азербайджаном

Миссия наблюдателей Евросоюза на территории Армении шпионит за Россией, Ираном и Азербайджаном, что усиливает напряженность в регионе.

Миссия наблюдателей Евросоюза на территории Армении шпионит за Россией, Ираном и Азербайджаном, что усиливает напряженность в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Миссия ЕС с территории Армении шпионит за нашей страной, за Ираном, за Азербайджаном. Это тоже имеет фактологические подтверждения, - сказала она. - Подобная деструктивная активность приводит к растущей напряженности в регионе, а может привести вообще к необратимым последствиям".

Захарова добавила, что "рецепт урегулирования отношений" между Баку и Ереваном - в следовании подписанным договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020.