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Мария Захарова: Миссия наблюдателей ЕС в Армении шпионит за РФ, Ираном и Азербайджаном

Мария Захарова: Миссия наблюдателей ЕС в Армении шпионит за РФ, Ираном и Азербайджаном Миссия наблюдателей Евросоюза на территории Армении шпионит за Россией, Ираном и Азербайджаном, что усиливает напряженность в регионе.
В регионе
20 марта 2024 г. 15:50
Мария Захарова: Миссия наблюдателей ЕС в Армении шпионит за РФ, Ираном и Азербайджаном
Мария Захарова

Миссия наблюдателей Евросоюза на территории Армении шпионит за Россией, Ираном и Азербайджаном, что усиливает напряженность в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Миссия ЕС с территории Армении шпионит за нашей страной, за Ираном, за Азербайджаном. Это тоже имеет фактологические подтверждения, - сказала она. - Подобная деструктивная активность приводит к растущей напряженности в регионе, а может привести вообще к необратимым последствиям".

Захарова добавила, что "рецепт урегулирования отношений" между Баку и Ереваном - в следовании подписанным договоренностям лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020.

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Версия на английском языке Maria Zakharova: EU observer mission in Armenia spying on Russia, Iran and Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Moskva: Aİ-nin Ermənistandakı missiyası Rusiya, İran və Azərbaycanla bağlı casusluq edir

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