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Мария Захарова: Французская колониальная политика основывалась на идеях расового и культурного превосходства

Мария Захарова: Французская колониальная политика основывалась на идеях расового и культурного превосходства Представитель МИД России Мария Захарова поделилась публикацией о колониальной политике Франции в своем телеграм-канале.
В регионе
28 июня 2024 г. 23:28
Мария Захарова: Французская колониальная политика основывалась на идеях расового и культурного превосходства

Представитель МИД России Мария Захарова поделилась публикацией о колониальной политике Франции в своем телеграм-канале.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Не только Новая Каледония.

Африка. Во времена колониальных завоеваний французы не просто активно включились в работорговлю, они превратили целый континент в свою ресурсную базу. Французская колониальная политика основывалась на идеях расового и культурного превосходства, французы воспринимали себя как носителей высших смыслов.

Довольно скоро появились целые династии французских работорговцев, где приобретённая профессия переходила от отца к сыну; разбогатевшие на работорговле покупали себе титулы и вступали в ряды высшей знати. Через поколения многие из них становились поборниками либерализма, просвещения и демократии, при этом их нисколько не заботила судьба нещадно эксплуатируемого населения, к которому они относились не иначе как к товару. Четыре столетия работорговли, в которой участвовали большинство западноевропейских стран, стали одной из основных причин социально-экономических проблем современной Африки.

Латинская Америка и Карибский бассейн. Мы неоднократно вспоминали о Гаити как об американской колонии, но ещё до этого гаитяне успели настрадаться и от французов.

Неприглядную суть французского колониализма, пожалуй, наиболее полно раскрывают воспоминания одного из сподвижников Наполеона, генерала Шарля Леклерка, которого в 1801 году отправили на подавление антифранцузского восстания в колонии Сан-Доминго. Он предлагал следующие методы борьбы против чернокожего населения Гаити: "Террор остался единственным инструментом, который я могу использовать <…> мы должны уничтожить всех негров, живущих в горах, мужчин и женщин, оставив только детей младше двенадцати лет". Т.е. тринадцатилетних девочек "просвещённый" Париж вырезал и расстреливал, пока рассказывал всему миру "о правах человека и гражданина".

Ничего не меняется.

Впоследствии Париж заключил с бывшей колонией кабальный договор, по которому Гаити в течение 120 лет — до 1947 года — была обязана выплатить 90 миллионов золотых франков. Вопиющий факт: в 1900 году 80% расходной части госбюджета независимой Гаити уходило на выплату репараций и компенсации за потерю французскими рабовладельцами своего имущества и рабов. Этот колониальный финансовый гнёт со стороны Франции существенно затормозил развитие Гаити, а последствия этого бремени страна ощущает и по сей день.

Евразия и Северная Африка. Те же методы французы использовали и при покорении стран Юго-Восточной Азии и стран Ближнего Востока и Северной Африки: Алжира, Сирии, Ливана. Скорбный итог колониальной политики Франции — миллионы загубленных жизней, политическая нестабильность, отсталая экономика и нанесённый урон окружающей среде".

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