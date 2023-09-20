Мария Захарова: Еревану следовало выполнять условия трех трехсторонних заявлений

На начало 2022 года у Еревана были на руках три трехсторонних заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, которые являлись политической и практической дорожной картой того, как мирно, взаимоуваж

Погибшие в Карабахе российские миротворцы были настоящими героями, принявшими на себя удар ради мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, явно намекая на армянскую сторону, которая в последнее время все чаще говорила о невыполнении миротворцами своих обязанностей в Карабахе.

"Светлая память погибшим российским миротворцам, как и всегда принявшим на себя удар ради мира в регионе. Черная неблагодарность, которой нечистоплотные пытались подвергнуть сомнению их деятельность, не омрачит их подвига, но вечным позором ляжет на клеветников", - написала в своем эмоциональном посте Захарова.

По ее словам, на начало 2022 года у Еревана были на руках 3 трехсторонних заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, которые являлись политической и практической дорожной картой того, как мирно, взаимоуважительно и основательно выстраивать жизнь в регионе.

"Ереван предпочел не реализовывать то, под чем поставил подпись, а решил поискать счастья на стороне", - отметила она.