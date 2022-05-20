Мариуполь сдался после 81-дневной осады

Сегодня завершилось сопротивление Мариуполя, оставившее заметный след в военной истории XXI века.

Сегодня завершилось сопротивление Мариуполя, оставившее заметный след в военной истории XXI века.

Как передает Report, защитники города спустя 81 день осады сдались.

За это время они уничтожили сотни российских военнослужащих, в том числе высокопоставленных офицеров, и значительно замедлили наступление оккупационных войск на другие территории Украины.

По данным мэрии Мариуполя, в результате агрессии России погибли не менее 10 тысяч человек.

Бойцы полка "Азов" и других украинских подразделений держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде. По этой причине российским войскам до сих пор не удавалось полностью захватить Мариуполь – в частности, завод "Азовсталь", занимающий четверть города.

Подразделение "Азов" было сформировано в мае 2014 года в Мариуполе из 70 добровольцев. В сентябре того же года было развернуто в полк, а в ноябре переведено в состав Национальной гвардии Украины. На тот момент численность "Азова" уже составляла около 800 человек. За беспощадную борьбу с оккупантами и прививание патриотизма внутри страны российское руководство позиционирует "Азов" как "ксенофобскую" и "неонацистскую группировку".

Report представляет фоторепортаж о 81-дневной осаде: