Мариам Лашхи: Вклад Грузии в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение

Вклад Грузии в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном имеет важное значение для будущего региона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Мариам Лашхи на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по науке, образованию, культуре, диаспоре, спорту и молодежи парламента Армении Сисаком Габриеляном.

На встрече была подчеркнута важность укрепления дружественных и партнерских отношений между Грузией и Арменией, а также сотрудничества для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Лашхи отметила, что для укрепления регионального развития и установления устойчивого мира особое значение имеет углубление сотрудничества в сфере образования, науки и молодежи:

"Для Грузии приоритетом является укрепление отношений с Арменией на всех уровнях и внесение вклада в установление мира в регионе".