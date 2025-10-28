Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    28 октября, 2025
    20:40
    Мариам Лашхи: Вклад Грузии в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение

    Вклад Грузии в мирный процесс между Арменией и Азербайджаном имеет важное значение для будущего региона.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказала председатель Комитета по образованию, науке и делам молодежи парламента Грузии Мариам Лашхи на встрече с делегацией во главе с председателем Комитета по науке, образованию, культуре, диаспоре, спорту и молодежи парламента Армении Сисаком Габриеляном.

    На встрече была подчеркнута важность укрепления дружественных и партнерских отношений между Грузией и Арменией, а также сотрудничества для обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Лашхи отметила, что для укрепления регионального развития и установления устойчивого мира особое значение имеет углубление сотрудничества в сфере образования, науки и молодежи:

    "Для Грузии приоритетом является укрепление отношений с Арменией на всех уровнях и внесение вклада в установление мира в регионе".

    Лента новостей