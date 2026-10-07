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    Мариам Квривишвили будет исполнять обязанности вице-премьера Грузии

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 13:07
    Мариам Квривишвили будет исполнять обязанности вице-премьера Грузии

    Мариам Квривишвили будет исполнять обязанности вице-премьера Грузии.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил премьер страны Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

    По его словам, назначение Квривишвили на эту должность будет способствовать ее дальнейшей успешной деятельности и укреплению экономического сектора страны.

    "Хотел бы проинформировать вас о нашем решении. Госпоже Мариам Квривишвили будет поручено исполнение обязанностей вице-премьера Грузии. Это поможет ей в дальнейшей успешной деятельности и еще большем укреплении экономического сектора", - заявил Кобахидзе.

    Премьер поздравил Квривишвили с назначением и пожелал ей успехов.

    Отметим, что Мариам Квривишвили занимает должность министра экономики и устойчивого развития Грузии.

    Мариам Квривишвили Ираклий Кобахидзе
    Mariam Kvrivişvili Gürcüstan Baş nazirinin müavini təyin olunub
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