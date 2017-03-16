Маргвелашвили: Участие Грузии в миротворческих миссиях делает страну более стабильной

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Тема мировой и региональной безопасности является сегодня актуальнейшей в мире. Как сообщает Report, об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили на V Бакинском Глобальном форуме.

"Конец "Холодной войны" принес достаток миру, запустил эпоху глобализации, открыл страны друг другу, создал возможности для установления доверительных и дружеских отношений между странами", - заявил он.

По его словам, Грузия сегодня совершает большой вклад в региональную и мировую безопасность, в частности, участвует в ряде международных миротворческих инициатив - в Африке и в Афганистане. "Думаю, это делает Грузию более стабильной", - добавил президент.

Г. Маргвелашвили особо отметил, что процесс глобализации непосредственно связан с безопасностью стран мира, которые хотят стабильного будущего. "Мы должны верить и присягнуть международному праву и принципам для обеспечения нашего стабильного будущего", - отметил глава грузинского государства.