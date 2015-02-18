Маргвелашвили: Киев и Тбилиси не должны разжигать спор из-за Саакашвили

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили уверен, что Тбилиси и Киев смогут избежать трений в связи с назначением Саакашвили внештатным советником Петра Порошенко и председателем консультативного Международного совета реформ при президенте Украины, сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия".

"Правительство Украины получило мандат от своего народа на добрососедские отношения с Грузией, а у нас есть мандат от грузинского народа на поддержку и большую любовь к украинскому народу, я думаю, что мы, обе стороны, сможем не усугублять это", - заявил Маргвелашвили в эфире телекомпании "Рустави-2".

Главная прокуратура Грузии 17 февраля обратилась к Генеральной прокуратуре Украины с ходатайством об аресте и экстрадиции на родину экс-президента Михаила Саакашвили и экс-министра юстиции Зураба Адеишвили.

Саакашвили покинул Грузию в дни вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года, и с тех пор не возвращался на родину. Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.