Маргвелашвили: Грузия открыта для транзита энергоресурсов и товаров

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Грузия открыта для транзита энергоресурсов и товаров. Как сообщает Report со ссылкой на "Новости-Грузия", об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая на второй Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в Вене с 3 по 5 ноября.

"Грузия не находится в числе стран, у которых нет выхода к морю, хотя, исходя из своей политики, тесно связана с вопросом развивающихся стран, у которых нет выхода к морю. Мы находимся здесь как государство, имеющее наиважнейшую транзитную функцию для таких стран. Из 14 развивающихся стран Евразии, восемь – Афганистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан и Киргизия – пользуются именно транзитной функцией Грузии и выходят к морю посредством нашей страны", - заявил Маргвелашвили.

Он отметил, что между Грузией и перечисленными странами действует режим свободной торговли.

Маргвелашвили подчеркнул значимость инфраструктурных проектов, которые совместно осуществляют Азербайджан, Грузия и Турция.