Манвел Григорян останется под арестом

Апелляционный суд в Ереване во вторник оставил экс-депутата Манвела Григоряна под арестом.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, решение зачитала судья Нарине Овакимян. Суд таким образом отклонил жалобу стороны защиты, которая настаивала на освобождении Григоряна из-под стражи, ссылаясь на состояние здоровья.

Решение может быть обжаловано в Кассационном суде в течение 15 дней после оглашения вердикта.

Комментируя решение суда, адвокат бывшего депутата Левон Багдасарян заявил журналистам, что оно не было сюрпризом. Судебная сфера полностью находится под контролем исполнительной власти, суды погрязли в коррупции, считает адвокат.

Он отметил, что сразу же после получения решения они обратятся в Европейский суд по правам человека.

По его словам, состояние Григоряна тяжелое, и потому он не может явиться в суд.

Григорян был арестован (после лишения депутатской неприкосновенности) в июне 2018 года. 21 декабря прошлого года опальный генерал был освобожден под залог в размере 25 миллионов драмов (более 50 тысяч долларов), после чего начались митинги и шествия с требованием вернуть его в СИЗО. Апелляционный суд Армении 22 января 2019 года решил повторно арестовать Григоряна, удовлетворив ходатайство прокуратуры о признании недопустимым применение меры пресечения в виде залога.