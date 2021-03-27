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Манукян: Выборы под руководством Пашиняна станут величайшим позором для Армении

Манукян: Выборы под руководством Пашиняна станут величайшим позором для Армении Армения сейчас, находясь в таком хаотичном состоянии, не готова к выборам
В регионе
27 марта 2021 г. 08:22
Манукян: Выборы под руководством Пашиняна станут величайшим позором для Армении
Никол Пашинян

"Армения сейчас, находясь в таком хаотичном состоянии, не готова к выборам".

Как передает Report со ссылкой на Newsarmenia, об этом заявил один из лидеров оппозиционного "Движения за спасения Родины", кандидат на должность временного премьера Вазген Манукян.

В интервью ряду телекомпаний он выступил категорически против того, чтобы организацией и проведением внеочередных парламентских выборов руководил нынешний премьер-министр Никол Пашинян.

Эти выборы не решат кризис, а углубят его. Если Никол Пашинян, доведя страну до разрушения, проиграв войну, будет руководить выборами, то мы опозоримся перед самими собой и другими странами, мы потеряем самоуважение и уверенность в себе", - подчеркнул политик.

Манукян добавил, что если Пашинян наберет достаточное количество голосов и снова станет премьером, то "весь мир будет смеяться над Арменией". По его словам, важно, чтобы Пашинян был смещен до начала предвыборной агитации.

"Перед нами стоит именно такая задача. Никола должен свергнуть народ, это вернет народу уверенность в себе", - сказал он, подчеркнув важность привлечения большого количества граждан к уличным акциям.

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Версия на английском языке Manukyan: Elections under Pashinyan will bring disgrace on us
Версия на азербайджанском языке Manukyan: Paşinyanın rəhbərliyi ilə seçkilər ən böyük rüsvayçılıq olacaq

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