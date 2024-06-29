Мансур Яваш: В ближайшее время планирую посетить Азербайджан

Председатель столичного муниципалитета Анкары Мансур Яваш планирует посетить Азербайджан.

Об этом анкарскому бюро Report заявил М.Яваш.

Он отметил, что Азербайджан и Турция известны на международной арене как символ дружбы, и выразил удовлетворение положительным влиянием этого редкого примера на весь тюркский мир.

"Братство Азербайджана и Турции - это наше величайшее наследие для будущих поколений всего тюркского мира. Пользуясь случаем, передаю всем нашим азербайджанским братьям приветствия и выражаю свое уважение и любовь. В ближайшее время планирую посетить братскую страну", - сказал Яваш.