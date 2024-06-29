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Мансур Яваш: В ближайшее время планирую посетить Азербайджан

Мансур Яваш: В ближайшее время планирую посетить Азербайджан
В регионе
29 июня 2024 г. 16:50
Мансур Яваш: В ближайшее время планирую посетить Азербайджан

Председатель столичного муниципалитета Анкары Мансур Яваш планирует посетить Азербайджан.

Об этом анкарскому бюро Report заявил М.Яваш.

Он отметил, что Азербайджан и Турция известны на международной арене как символ дружбы, и выразил удовлетворение положительным влиянием этого редкого примера на весь тюркский мир.

"Братство Азербайджана и Турции - это наше величайшее наследие для будущих поколений всего тюркского мира. Пользуясь случаем, передаю всем нашим азербайджанским братьям приветствия и выражаю свое уважение и любовь. В ближайшее время планирую посетить братскую страну", - сказал Яваш.

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Версия на английском языке Chairman of Ankara Metropolitan Municipality eyes visiting Azerbaijan in near future
Версия на азербайджанском языке Mansur Yavaş: Yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər etmək fikrindəyəm

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