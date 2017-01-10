Маньяк из российского города Ангарск признался еще в 59 убийствах

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Маньяк из российского города Ангарск дал признательные показания в 59 убийствах.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Главном управлении СК России по Иркутской области.

Ранее стало известно, что по 47 эпизодам мужчине были предъявлены обвинения.

В январе 2015 года бывшего милиционера Михаила Попкова приговорили к пожизненному заключению за убийства 22 местных жительниц и нанесение тяжких телесных повреждений еще двум жертвам. Его перевод в колонию особого режима откладывался из-за расследования новых преступлений, в которых он сознался после вынесения приговора.

Таким образом, Попков признался в общей сложности в 81 убийстве. Для сравнения, казненный в 1994 году маньяк Андрей Чикатило совершил 53 доказанных убийства.