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Мамука Мдинарадзе: Санкции США – это вмешательство в парламентские выборы в Грузии

Мамука Мдинарадзе: Санкции США – это вмешательство в парламентские выборы в Грузии Санкции США, введенные против представителей МВД Грузии и других лиц, являются вмешательством в парламентские выборы, которые пройдут в республике 26 октября.
В регионе
16 сентября 2024 г. 22:35
Мамука Мдинарадзе: Санкции США – это вмешательство в парламентские выборы в Грузии

Санкции США, введенные против представителей МВД Грузии и других лиц, являются вмешательством в парламентские выборы в стране.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на пресс-конференции.

"Это (санкции США - ред.) является оскорблением полиции, с одной стороны, оскорблением института, с другой стороны, и попыткой оказать влияние на выбор и волю грузинского народа, с третьей стороны. Это является вмешательством в грузинские выборы", - сказал он.

По словам политика, по мере приближения выборов в партии ожидают и более жесткие санкции и заявления со стороны США.

Ранее сообщалось, что Госдеп США объявил о решении ввести санкции в отношении ряда грузинских чиновников, якобы причастных к нарушению прав человека.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

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Версия на азербайджанском языке Mamuka Mdinaradze: ABŞ sanksiyaları Gürcüstanda parlament seçkilərinə müdaxilədir

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