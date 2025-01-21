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Мамука Мдинарадзе: Резолюции Европарламента не имеют никакой ценности

Мамука Мдинарадзе: Резолюции Европарламента не имеют никакой ценности В нынешней бюрократической среде резолюции Европарламента не имеют никакой ценности.
В регионе
21 января 2025 г. 12:13
Мамука Мдинарадзе: Резолюции Европарламента не имеют никакой ценности

В нынешней бюрократической среде резолюции Европарламента не имеют никакой ценности.

Как сообщает Report, данное мнение выразил исполнительный секретарь "Грузинской мечты", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.

Он считает, что всем уже ясно, насколько сильно влияние "глубинного государства" на Евросоюз и Европарламент, поэтому принятые ими резолюции не результативны.

В свою очередь, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в его стране необходимо положить конец радикализму и либеральному фашизму. "Это абсолютно важно для продолжения плавного развития страны и достижения Грузией всех своих национальных целей", - сказал он.

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Версия на английском языке Mamuka Mdinaradze: European Parliament resolutions have no value
Версия на азербайджанском языке Mamuka Mdinaradze: Avroparlamentin qətnamələrinin heç bir dəyəri yoxdur

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