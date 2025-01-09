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Мамука Мдинарадзе: Нынешняя оппозиция и бывшие власти ведут себя враждебно по отношению к Грузии

Мамука Мдинарадзе: Нынешняя оппозиция и бывшие власти ведут себя враждебно по отношению к Грузии 15:30
В регионе
9 января 2025 г. 16:04
Мамука Мдинарадзе: Нынешняя оппозиция и бывшие власти ведут себя враждебно по отношению к Грузии

Нынешняя оппозиция и бывшие грузинские власти ведут себя враждебно по отношению к Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе на брифинге в четверг.

Он подверг резкой критике обращение оппозиции к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и парламентским фракциям не подтверждать полномочии парламентской делегации Грузии.

Исполнительный секретарь партии назвал этот шаг провокацией против Грузии: "Это направлено на то, чтобы нанести ущерб внешним связям страны, поставить Грузию в максимально сложное положение. Они хотят, чтобы после инаугурации президента в США отношения с европейскими структурами и США настолько обострились, чтобы их восстановление либо заняло много времени, либо стало затруднительным".

Мдинарадзе добавил, что представители оппозиции действуют под давлением внешних сил.

По его словам, в парламенте будет создана временная следственная комиссия для расследования деятельности бывших грузинских властей и его политических должностных лиц в 2003-2012 годах.

При этом он подчеркнул, что "военные не станут мишенью расследования войны 2008 года". "Чтобы не было никаких спекуляций в связи с расследованием обстоятельств начала войны в 2008 году, хочу подчеркнуть, что военные, исполнявшие приказы тогдашнего руководства, в комиссии опрошены не будут. Комиссия будет допрашивать только должностных лиц режима и лиц, которые могут быть обвинены в военных преступлениях", - сказал Мдинарадзе.

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Версия на азербайджанском языке "Gürcü Arzusu": Müxalifət Gürcüstana qarşı düşmənçilik edir

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