Мамука Мдинарадзе: Нынешняя оппозиция и бывшие власти ведут себя враждебно по отношению к Грузии

15:30

Нынешняя оппозиция и бывшие грузинские власти ведут себя враждебно по отношению к Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал исполнительный секретарь партии "Грузинская мечта" и лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе на брифинге в четверг.

Он подверг резкой критике обращение оппозиции к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и парламентским фракциям не подтверждать полномочии парламентской делегации Грузии.

Исполнительный секретарь партии назвал этот шаг провокацией против Грузии: "Это направлено на то, чтобы нанести ущерб внешним связям страны, поставить Грузию в максимально сложное положение. Они хотят, чтобы после инаугурации президента в США отношения с европейскими структурами и США настолько обострились, чтобы их восстановление либо заняло много времени, либо стало затруднительным".

Мдинарадзе добавил, что представители оппозиции действуют под давлением внешних сил.

По его словам, в парламенте будет создана временная следственная комиссия для расследования деятельности бывших грузинских властей и его политических должностных лиц в 2003-2012 годах.

При этом он подчеркнул, что "военные не станут мишенью расследования войны 2008 года". "Чтобы не было никаких спекуляций в связи с расследованием обстоятельств начала войны в 2008 году, хочу подчеркнуть, что военные, исполнявшие приказы тогдашнего руководства, в комиссии опрошены не будут. Комиссия будет допрашивать только должностных лиц режима и лиц, которые могут быть обвинены в военных преступлениях", - сказал Мдинарадзе.