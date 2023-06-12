Маляр: ВСУ освободили еще одно село в Донецкой области

Украинские военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского деоккупировали село Сторожевое Великоновосёлковского района Донецкой области.

Украинские военнослужащие 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского деоккупировали село Сторожевое Великоновосёлковского района Донецкой области.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

"Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35-й отдельной бригаде морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует...Слава Украине!", - написала она в соцсетях.

По данным сводки Института изучения войны, ВСУ в ходе контрнаступательных операций как минимум на трех участках фронта 10-11 июня освободили пять населенных пунктов - Великая Новоселка (Великоновоселковского района) Донецкой области, а именно Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.