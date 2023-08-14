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Маляр: ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю

Маляр: ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю Украинские военные освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошедшую неделю.
В регионе
14 августа 2023 г. 11:21
Маляр: ВСУ освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошлую неделю

Украинские военные освободили 3 кв. км на Бахмутском направлении за прошедшую неделю.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявила замминистра обороны Анна Маляр на брифинге.

Маляр подчеркнула, что восток остается эпицентром боевых действий, т.к. российская сторона выбрала именно восток основным направлением наступления.

Она отметила, что на прошлой неделе и конце позапрошлой ВС РФ активизировались именно на Купянском и Лиманском направлениях. По ее словам, это была реакция на успешное продвижение ВСУ на Бахмутском направлении по южному флангу.

Замминистра обороны отметила, что на Бахмутском направлении ВС РФ пытались вернуть утраченные позиции в районах западнее Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки. Там и шли основные бои на прошлой неделе.

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Версия на азербайджанском языке MN: Ukrayna hərbçiləri Baxmut istiqamətində 3 kvadrat kilometr ərazini azad edib

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