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Маляр: ВС Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях

Маляр: ВС Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях, имеют частичный успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.
В регионе
14 июля 2023 г. 03:24
Маляр: ВС Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях, имеют частичный успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Как передает Report, об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке горячо. Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

На южном фланге Бахмутского направления есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением", - подчеркнула Маляр.

Также она рассказала, что на северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

По ее словам, на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

"На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет заместитель министра обороны.

Напомним, в последние недели украинские военные усилили свои атаки вблизи Бахмута, южнее и севернее города. Также ВСУ продолжают оказывать давление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna müdafiə nazirinin müavini ordunun Donetsk və Zaporojye vilayətlərində irəlilədiyini açıqlayıb

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