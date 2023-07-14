Маляр: ВС Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях, имеют частичный успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Вооруженные силы Украины продолжают наступать в Донецкой и Запорожской областях, имеют частичный успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Как передает Report, об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"На востоке горячо. Враг продолжал атаковать на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши защитники всеми силами сдерживали врага и им это удалось. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

На южном фланге Бахмутского направления есть продвижение с боями и мощным вражеским сопротивлением", - подчеркнула Маляр.

Также она рассказала, что на северном фланге враг атаковал, пытаясь вернуть утраченные позиции, но безуспешно.

По ее словам, на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжается наступательная операция.

"На направлениях Новоданиловка, Балка Широкая; Малая Токмачка, Новопокровка наши войска имели успех и сейчас закрепляются на достигнутых рубежах", - пишет заместитель министра обороны.

Напомним, в последние недели украинские военные усилили свои атаки вблизи Бахмута, южнее и севернее города. Также ВСУ продолжают оказывать давление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.