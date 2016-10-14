Малайзия сдала Турции трех членов FETÖ

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Малайзия сдала Турции трех членов террористической организации FETÖ.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, на прошлой неделе в рамках прошедшего в столице Таиланда Бангкоке заседания ассамблеи Азиатского диалога сотрудничества состоялась встреча с премьер-министром Малайзии: "Мне заявили, что будут сданы три человека. Я проинформировал по этому поводу нашего президента и премьер-министра. После взаимных переговоров 13 октября членов FETÖ передали Турции. Одному из них удалось проникнуть на мероприятие в Бангкоке. После нашего вмешательства его вывели".