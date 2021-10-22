О нас
Report Georgia
Аудио новости

Максимум заболеваемости COVID-19 в Москве может быть достигнут к концу недели

Максимум заболеваемости COVID-19 в Москве может быть достигнут к концу недели Пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты в городе к концу недели.
В регионе
22 октября 2021 г. 15:36
Максимум заболеваемости COVID-19 в Москве может быть достигнут к концу недели

Пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты в столице России к концу недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы два месяца осенних пожили практически без ограничений, но мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели - началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии [коронавируса]", - сказал мэр.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве за прошедшие сутки возросло на 8 166 до 1 753 847, зарегистрировано 79 смертей, что стало максимумом с 29 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moscow may reach highest COVID incidence by end-week

Экслюзивные новости

Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
Командующий ВВС: В первый день войны было уничтожено 60% систем ПВО противника
22 октября 2021 г. 11:58
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
Командующий ВВС Азербайджана: Готовы предотвратить вражеские провокации в любой момент
22 октября 2021 г. 11:36
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
Азербайджан намерен закупить новые военные самолеты
22 октября 2021 г. 11:16
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
ВОЗ: Продолжаются исследования причин распространения штамма AY.4.2
21 октября 2021 г. 18:32
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
Шахин Алиев: В ближайшие 5 лет Азербайджан станет страной-экспортером кибербезопасности
21 октября 2021 г. 16:16
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
Fitch: Новые трубопроводы могут увеличить объемы экспорта азербайджанского газа
21 октября 2021 г. 14:02
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне
20 октября 2021 г. 16:30
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
Минкультуры готовит новые правила по присвоению почетных званий
20 октября 2021 г. 14:32
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
Председатель ЦБА: Инфляцию в Азербайджане второй год подряд определяют внешние факторы
20 октября 2021 г. 12:31
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
AzerGold начал предварительную разведку на месторождении в Кяльбаджаре
20 октября 2021 г. 11:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi