Максимум заболеваемости COVID-19 в Москве может быть достигнут к концу недели

Пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты в городе к концу недели.

Пиковые значения по заболеваемости коронавирусом могут быть достигнуты в столице России к концу недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы два месяца осенних пожили практически без ограничений, но мы видим, что осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели - началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии [коронавируса]", - сказал мэр.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве за прошедшие сутки возросло на 8 166 до 1 753 847, зарегистрировано 79 смертей, что стало максимумом с 29 июля.