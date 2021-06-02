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Коротченко: Макрону нужно вести себя как президент, а не лоббировать интересы других стран

Коротченко: Макрону нужно вести себя как президент, а не лоббировать интересы других стран Пашинян отправился во Францию для получения поддержки со стороны президента Макрона
В регионе
2 июня 2021 г. 17:42
Коротченко: Макрону нужно вести себя как президент, а не лоббировать интересы других стран

"Пашинян отправился во Францию для получения поддержки со стороны президента Макрона, который лоббирует интересы Армении и делает это односторонне, не стесняясь. Макрон играет на стороне избирательной кампании Пашиняна и делает заявления, которые не отличаются политическим реализмом, но при этом призваны поддержать позицию Пашиняна и Армении в целом".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

При этом, по его словам, армянскому лобби во Франции, судя по тем лозунгам, которыми они встретили Никола Пашиняна, отнюдь не симпатизирует и.о. премьер-министр.

Эксперт отметил, что Франция вносит неконструктивный вклад в урегулирование ситуации на Южном Кавказе и нарушает свои обязательства, будучи сопредседателем Минской группы ОБСЕ: "Выражая симпатию Армении, Франция нарушает свои обязанности как сопредседатель Минской группы ОБСЕ. По-хорошему ей необходимо выйти оттуда, потому что такое откровенное лоббирование не соответствует тем задачам, которые ставит эта организация перед собой. Макрону нужно вести себя как президент Франции, а не лоббировать интересы отдельно взятых стран. Франция потеряла своё лицо уже давно".

Комментируя этот визит Пашиняна в день своего рождения, Коротченко подчеркнул, что и.о. премьер-министра Армении таким образом просто навредил своей избирательной кампании: "Это можно интерпретировать как использование служебного положения в личных целях".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı ekspert: "Makron başqa ölkələrin lobbiçiliyini qırağa qoymalıdır"
Версия на английском языке Korotchenko: Macron needs to behave like president, not lobby interests of other countries

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