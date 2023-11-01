Токаев принял Макрона в своей резиденции в Астане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей резиденции принял прибывшего сегодня в Астану французского коллегу Эмманюэля Макрона, и представил ему членов правительства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей резиденции принял прибывшего сегодня в Астану французского коллегу Эмманюэля Макрона, и представил ему членов правительства.

Как передает Report, об этом сообщили в Акорда.

Сообщается, что визит Макрона в Казахстан продлится один день. Далее он отправится в Узбекистан.

Казахстанские СМИ отмечают, что за 8 месяцев этого года торговый оборот Казахстана и Франции составил 2,7 млрд долларов, это на 21,1% выше, чем годом ранее.

09.27

Борт президента Франции Эмманюэля Макрона в аэропорту Астаны встретил глава правительства Казахстана Алихан Смаилов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем", - говорится в сообщении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Макрон проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

Визит Макрона в Казахстан - первый после президентских выборов во Франции.

Ранее сообщалось, что Макрон также посетит и Узбекистан. Поездку связывают с желанием Франции расширить поставки урана.