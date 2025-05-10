Макрон заявил о планах продолжать помощь Запада Киеву и в случае перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому лидеру Дональду Трампу, что готов начать прямые переговоры с Россией, если Москва согласится на прекращение огня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что помощь Украине должна продолжаться независимо от 30-дневного прекращения огня, которое европейские лидеры предлагают ввести с 12 мая.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, трансляцию которой вел телеканал BFMTV.

"Мы исходим из того, что с понедельника будет введено прекращение огня без предварительных условий. После этого уже будут обсуждаться все условия прочного мира. И это именно то, что будет структурировать дискуссию об этом мире. Но это не является предварительным условием для прекращения огня", - заявил Макрон.

По его словам, экстренная помощь Украине должна быть продолжена. "Затем - строительство долгосрочной украинской армии, которая в некотором смысле является первой гарантией безопасности", - отметил французский лидер.

Говоря о предложении перемирия, Макрон добавил, что "оно должно быть безусловным". "Никаких предварительных условий для этого прекращения огня, как со стороны украинцев, так и со стороны русских. Оно должно продлиться 30 дней на суше, в воздухе и на море под наблюдением главным образом США. Все европейцы, которые к этому готовы, будут в этом участвовать", - добавил президент Франции.