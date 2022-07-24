Макрон: Возврат к "ядерной сделке" с Ираном еще возможен

Возврат к "ядерной сделке" с Ираном еще возможен - при условии скорейшего возобновления переговоров.

Возврат к "ядерной сделке" с Ираном еще возможен - при условии скорейшего возобновления переговоров.

Как сообщает Report , об этом заявил Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

"Что касается ядерного соглашения 2015 года, президент Франции вновь подтвердил свою убежденность в том, что решение, направленное на возвращение к его полному осуществлению, все еще возможно, но это необходимо сделать как можно скорее. Спустя несколько месяцев после приостановки переговоров в Вене он выразил разочарование отсутствием прогресса и настоял на том, чтобы президент Раиси сделал четкий выбор в пользу заключения соглашения и возвращения к выполнению своих ядерных обязательств", - отметили в пресс-службе Елисейского дворца.

Кроме того, Макрон потребовал от Раиси немедленного освобождения четырех французских граждан, которые, по словам французского президента, были задержаны в Иране "в произвольном порядке".