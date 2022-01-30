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Макрон призвал президента Ирана ускорить переговоры

Макрон призвал президента Ирана ускорить переговоры Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал ускорить переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому.
В регионе
30 января 2022 г. 19:07
Макрон призвал президента Ирана ускорить переговоры

Президент Франции Эмманюэль Макрон в разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси призвал ускорить переговоры по возвращению Тегерана и Вашингтона в соглашение по иранскому атому.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявили в Елисейском дворце.

"Спустя несколько месяцев после возобновления переговоров в Вене, президент Франции подчеркнул необходимость ускориться, чтобы быстро добиться ощутимого прогресса", - цитируют в воскресенье парижские СМИ заявление Елисейского дворца.

Макрон также отметил, что считает возможным достижение успеха на переговорах по иранской ядерной проблеме.

Разговор президентов Франции и Ирана состоялся в субботу, однако о его результатах Елисейский дворец сообщил днем позже.

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Версия на азербайджанском языке Makron İran Prezidentini nüvə danışıqlarını sürətləndirməyə çağırıb

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