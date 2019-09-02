Макрон предложил профинансировать закупки иранской нефти

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил выделить кредитную линию в размере 15 млрд. долларов для предпокупок иранской нефти в качестве условия для возобновления Тегераном выполнения своих обязательств по ядерной сделке.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил вице-спикер парламента Ирана Али Мотахари.

По его словам, сумма будет выплачиваться в три этапа. Вице-спикер добавил, что в обмен французский президент предложил Ирану не запускать третий этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и, возможно, отказаться от уже реализуемых первых двух этапов отступления от своих обязательств.

Отметим, что обеспечить условия для продолжения экспорта нефти - одно из основных условий, выдвигаемых Ираном для возобновления выполнения в полном объеме положений СВПД.