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Макрон: Предложение Путина о переговорах является первым шагом, но недостаточным

Макрон: Предложение Путина о переговорах является первым шагом, но недостаточным Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил сделанное российским лидером Владимиром Путиным предложение о прямых переговорах между Украиной и РФ как недостаточное.
В регионе
11 мая 2025 г. 10:46
Макрон: Предложение Путина о переговорах является первым шагом, но недостаточным

Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил сделанное российским лидером Владимиром Путиным предложение о прямых переговорах между Украиной и РФ как недостаточное.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse (AFP).

"Предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах между Россией и Украиной, сделанное в ответ на 30-дневное прекращение огня, к которому призвали Киев и его европейские союзники, является первым шагом, но недостаточным", - заявил Макрон журналистам в польском Перемышле на обратном пути из Украины.

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - цитирует AFP слова президента Франции.

Макрон добавил, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

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Версия на азербайджанском языке Makron: Putinin danışıqlar təklifi ilk addımdır, lakin yetərli deyil

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