Макрон: Предложение Путина о переговорах является первым шагом, но недостаточным

Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил сделанное российским лидером Владимиром Путиным предложение о прямых переговорах между Украиной и РФ как недостаточное.

Президент Франции Эмманюэль Макрон оценил сделанное российским лидером Владимиром Путиным предложение о прямых переговорах между Украиной и РФ как недостаточное.

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse (AFP).

"Предложение президента Владимира Путина о прямых переговорах между Россией и Украиной, сделанное в ответ на 30-дневное прекращение огня, к которому призвали Киев и его европейские союзники, является первым шагом, но недостаточным", - заявил Макрон журналистам в польском Перемышле на обратном пути из Украины.

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", - цитирует AFP слова президента Франции.

Макрон добавил, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".