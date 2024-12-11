Макрон предлагает разместить в Украине миротворческую миссию из 40 тыс. военных

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует разместить около 40 тыс. военных в Украине при прекращении огня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует разместить около 40 тыс. военных в Украине при прекращении огня.

Как передает Report, об этом пишет Rzeczpospolita со ссылкой на эксперта Французского института международных отношений, который работает над проектом отправки миссии, Эли Тененбаума.

В статье отмечается, что Франции предлагает отправить миротворческую миссию, которая являлась гарантом того, что российская сторона в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную демаркационную линию. Такой план Макрон будет обсуждать во время своего визита в Варшаву.



"Миротворческая миссия могла бы состоять из пяти бригад - около 40 тыс. солдат. Командование одной из них может взять на себя Польша", - сказал эксперт.

В декабре новая глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас допустила, что европейские страны могут отправить войска в Украину в случае возможного прекращения огня.