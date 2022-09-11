Макрон позвонил Путину

Регулярные украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию чреваты катастрофическими последствиями, нужно воздействовать на Киев.

Регулярные украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию чреваты катастрофическими последствиями, нужно воздействовать на Киев.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службe Кремля, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре в воскресенье со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены", - говорится в сообщении Кремля.

В целом лидеры провели "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции". "Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", - отметили в пресс-службе президента РФ.

Путин также заявил, что зерно с Украины должно идти прежде всего в развивающиеся страны. "При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран", - передала пресс-служба Кремля.

"В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - подчеркнули в Кремле.

Путин и Макрон договорились продолжать диалог на разных уровнях, включая министерский.