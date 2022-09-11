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Макрон позвонил Путину

Макрон позвонил Путину Регулярные украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию чреваты катастрофическими последствиями, нужно воздействовать на Киев.
В регионе
11 сентября 2022 г. 19:16
Макрон позвонил Путину
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Регулярные украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию чреваты катастрофическими последствиями, нужно воздействовать на Киев.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службe Кремля, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре в воскресенье со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"С российской стороны обращено внимание на регулярные украинские атаки на объекты ЗАЭС, включая хранилище радиоактивных отходов, что чревато катастрофическими последствиями. Президент России информировал о предпринимаемых российскими специалистами мерах по обеспечению физической защиты станции и подчеркнул необходимость оказания воздействия на киевские власти с тем, чтобы обстрелы станции были немедленно прекращены", - говорится в сообщении Кремля.

В целом лидеры провели "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине с упором на вопросы обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции". "Выражена обоюдная готовность к неполитизированному взаимодействию по ситуации вокруг ЗАЭС с участием МАГАТЭ", - отметили в пресс-службе президента РФ.

Путин также заявил, что зерно с Украины должно идти прежде всего в развивающиеся страны. "При обсуждении проблематики глобальной продовольственной безопасности подтверждена позиция о том, что вывозимое из черноморских портов зерно должно направляться прежде всего на нужды развивающихся стран", - передала пресс-служба Кремля.

"В этих целях крайне важно, чтобы по линии Еврокомиссии не создавались препятствия на пути поставок российских сельхозпродуктов и удобрений на рынки стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - подчеркнули в Кремле.

Путин и Макрон договорились продолжать диалог на разных уровнях, включая министерский.

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