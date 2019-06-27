Макрон намерен убедить Трампа частично отказаться от санкций против Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 в японской Осаке убедить его отказаться от некоторых санкционных мер против Ирана, передает Report со ссылкой на Reuters.

"Я хочу убедить Трампа, что в его же интересах начать заново переговорный процесс и отказаться от некоторых санкций, чтобы дать переговорам шанс", - заявил Э.Макрон журналистам в поезде на пути из Токио в Киото.

Французский президент отметил, на обсуждение между Тегераном и Вашингтоном ядерной программы Ирана и действий в регионе может потребоваться несколько месяцев. Он добавил, что встреча с Трампом запланирована на завтра.