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Макрон: Франция продолжит сотрудничество с Арменией в оборонной сфере

Макрон: Франция продолжит сотрудничество с Арменией в оборонной сфере Франция продолжит сотрудничество с Арменией в оборонной сфере.
В регионе
21 февраля 2024 г. 21:26
Макрон: Франция продолжит сотрудничество с Арменией в оборонной сфере

Франция продолжит сотрудничество с Арменией в оборонной сфере.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместном брифинге с армянским премьер-министром Николом Пашияном в Париже.

Макрон напомнил, что его страна дала согласие на поставку оборонительных вооружений Армении.

При этом, французский лидер выразил сожаление, что 12 февраля на условной границе был ранен азербайджанский военный.

"Франция продолжит содействовать усилиям, направленным на установление мира и стабильности в регионе. Этого можно добиться путем уважения международного права, суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности стран", - утверждал Макрон.

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Версия на азербайджанском языке Makron: Fransa Ermənistana müdafiə təyinatlı hərbi texnikanın verilməsinə razılıq verib

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