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Макрон: Франция будет продолжать оказывать свою поддержку Украине

Макрон: Франция будет продолжать оказывать свою поддержку Украине Франция выражает полную поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности
В регионе
24 февраля 2022 г. 10:16
Макрон: Франция будет продолжать оказывать свою поддержку Украине

Франция выражает полную поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности.

Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал на своей странице в Twitter.

"Украинскому народу, президенту Зеленскому сегодня вечером я вновь заявляю о нашей поддержке, нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. В экономической и финансовой областях, в том, что касается оборонительного оборудования, Франция будет продолжать оказывать свою поддержку", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Macron says France will continue to support Ukraine
Версия на азербайджанском языке Makron: “Fransa Ukraynaya dəstək göstərməkdə davam edəcək”

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