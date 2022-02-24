Макрон: Франция будет продолжать оказывать свою поддержку Украине

Франция выражает полную поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности

Франция выражает полную поддержку Украине, ее суверенитету и территориальной целостности.

Как передает Report, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон написал на своей странице в Twitter.

"Украинскому народу, президенту Зеленскому сегодня вечером я вновь заявляю о нашей поддержке, нашей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. В экономической и финансовой областях, в том, что касается оборонительного оборудования, Франция будет продолжать оказывать свою поддержку", - говорится в публикации.