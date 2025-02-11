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Мака Бочоришвили: Сценарий "майдана" для Грузии не только обсуждался, но и был подготовлен

Мака Бочоришвили: Сценарий "майдана" для Грузии не только обсуждался, но и был подготовлен Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что сценарий "майдана" для страны был не только предметом обсуждений, но и фактически разработан.
В регионе
11 февраля 2025 г. 17:17
Мака Бочоришвили: Сценарий майдана для Грузии не только обсуждался, но и был подготовлен

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что сценарий "майдана" для страны был не только предметом обсуждений, но и фактически разработан.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом министр сказала, комментируя заявление Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Бочоришвили подчеркнула недопустимость внешнего вмешательства во внутреннюю политику Грузии. По ее словам, некоторые иностранные политики открыто призывают к дестабилизации обстановки в стране, что угрожает конституционному порядку. "Призыв шведского политика к вмешательству - в очередной раз отражает желания некоторых политиков, которые связаны с дестабилизацией ситуации и направлены против конституционного строя в нашей стране. Одним из таких сценариев является сценарий "майдана", который не только обсуждался, но и был подготовлен в отношении Грузии", - заявила глава грузинского МИД.

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Версия на английском языке FM Bochorishvili: Maidan scenario for Georgia was not only discussed but prepared
Версия на азербайджанском языке Boçorişvili: Gürcüstanla bağlı “Maydan” ssenarisi yalnız müzakirə edilməyib, hətta hazırlanıb

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