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Майя Санду: Россия готовит серьезное вмешательство в предстоящие парламентские выборы в Молдове

Майя Санду: Россия готовит серьезное вмешательство в предстоящие парламентские выборы в Молдове 10:34
В регионе
16 июня 2025 г. 10:51
Майя Санду: Россия готовит серьезное вмешательство в предстоящие парламентские выборы в Молдове

Россия готовит серьезное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, запланированные на осень текущего года.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в телеобращении к народу.

Она отметила, что это вмешательство не ограничивается только деятельностью в Приднестровском регионе, находящемся под влиянием России.

"План России заключается в том, чтобы взять под контроль ситуацию во всей Молдове. Этому уже дан старт", - заявила Санду.

Президент призвала народ Молдовы к бдительности.

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Версия на английском языке Maia Sandu: Russia plotting major interference in Moldova's upcoming elections
Версия на азербайджанском языке Maya Sandu: Rusiyanın Moldovada keçiriləcək parlament seçkilərinə ciddi müdaxiləsi hazırlanır

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