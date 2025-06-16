Майя Санду: Россия готовит серьезное вмешательство в предстоящие парламентские выборы в Молдове

10:34

Россия готовит серьезное вмешательство в парламентские выборы в Молдове, запланированные на осень текущего года.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в телеобращении к народу.

Она отметила, что это вмешательство не ограничивается только деятельностью в Приднестровском регионе, находящемся под влиянием России.

"План России заключается в том, чтобы взять под контроль ситуацию во всей Молдове. Этому уже дан старт", - заявила Санду.

Президент призвала народ Молдовы к бдительности.