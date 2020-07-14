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Махмуд Ваези: "Территориальная целостность Азербайджана является региональной стратегией Ирана"

Махмуд Ваези: "Территориальная целостность Азербайджана является региональной стратегией Ирана" Махмуд Ваези заявил, что защита территориальной целостности стран, включая Азербайджанскую Республику, была и будет региональной стратегией Исламской Республики Иран
В регионе
14 июля 2020 г. 00:14
Махмуд Ваези: Территориальная целостность Азербайджана является региональной стратегией Ирана

Глава администрации президента Ирана Махмуд Ваези провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.


Как передает Report, Махмуд Ваези заявил, что защита территориальной целостности стран, включая Азербайджанскую Республику, была и будет региональной стратегией Исламской Республики Иран:


"Мы подчеркиваем необходимость усилий по всестороннему развитию, укреплению и укреплению отношений между Тегераном и Баку.
Развитие отношений с соседями является одним из основных принципов внешней политики Ирана, и мы готовы к дальнейшему развитию, усилению и укреплению всестороннего сотрудничества и отношений между Тегераном и Баку в этой области", - сказал он.


Глава администрации президента Ирана подчеркнул, что Иран всегда настаивает на решении проблем и конфликтов путем политического решения и дискуссий, и надеется, что проблема будет решена без применения силы.


В свою очередь, Шахин Мустафаев поблагодарил иранское государство и народ за соболезнования в связи с этим инцидентом: "Позиция Ирана в отношении защиты территориальной целостности стран, включая Азербайджанскую Республику, всегда была достойна уважения".
 

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Версия на азербайджанском языке Mahmud Vaezi: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü İranın regional strategiyasıdır”

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