Махмуд Ахмадинеджад обратился к Дональду Трампу

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал президента США Дональда Трампа раскрыть имена и банковские счета родственников иранских правительственных чиновников, проживающих в США по Green Card (грин-карта), сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу".

"Господин Трамп, обнародуйте имена родственников иранских чиновников, имеющих Грин-карту и банковские счета в США", - написал М.Ахмадинежад на своей странице в Twitter.

Он также обвинил судебные власти и нынешнего главу судебной системы аятолла Садика Лариджани в коррупции.

Отметим также, что два дня назад М.Ахмадинежад обратился в МВД за разрешением проводить акции протеста против сложившейся ситуации в стране. МВД пока еще не ответило на запрос экс-президента Ирана.