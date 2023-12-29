Махачкалинский порт частично заблокирован из-за обмеления

Махачкалинский морской торговый порт частично заблокирован из-за обмеления канала сухогрузной гавани.

Махачкалинский морской торговый порт частично заблокирован из-за обмеления канала сухогрузной гавани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, около 20 кораблей находятся в рейде и не могут войти в порт.

Канал сухогрузной гавани порта замело песком из-за продолжительных ветров, которые длятся на протяжении трех недель. Для решения вопроса было созвано экстренное совещание под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

"Ситуация в порту критическая, на рейде 20 судов, постоянно продолжаются ветра, и нам необходимо принимать какие-то меры, которые позволят нам выйти из текущей ситуации. Мы уже провизию доставляем буксирами на суда. Однако, забункеровать их там топливом будет проблематично, у нас нет техники, позволяющей осуществить это", - доложил на совещании исполняющий обязанности гендиректора порта Рустам Керимов.

Он добавил, что для решения вопроса необходимо ускорить оформление судов, а также в кратчайшие сроки провести работы по дноуглублению. Для этого, по его словам, потребуется дополнительная техника.

Глава регионального кабмина поручил республиканским властям подключиться к проблеме и "сделать все возможное для обеспечения беспрепятственного входа судов".