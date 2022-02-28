Магазины в Киеве сегодня открываются постепенно в течение дня

Жителей Киева предупредили, что магазины в городе будут открываться в течение дня постепенно.
Как сообщает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире канала "Рада".
Так, комментируя ситуацию в городе, он напомнил, что в 8:00 утра закончился комендантский час.
"Мы даем возможность людям ходить в магазины. Эти два дня, когда было все закрыто, мы отрабатывали логистику, чтобы все что возможно сегодня доставить в магазины. Я не обещаю там большого разнообразия, но все необходимые товары там можно будет купить", - отметил Поворозник.
При этом он подчеркнул, что сейчас единственное, что надо сделать - это доставить персонал в сами магазины.
"Поэтому магазины будут открываться постепенно в течение дня", - сказал Поворозник.