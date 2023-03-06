МАГАТЭ заявило о согласии ИРИ с наблюдением и проверками на его ядерных объектах

Тегеран согласен с переходом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к дальнейшим мерам наблюдения и проверки на иранских ядерных объектах.

Тегеран согласен с переходом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к дальнейшим мерам наблюдения и проверки на иранских ядерных объектах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси перед началом заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

"После моих обсуждений с [главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом] Эслами в Тегеране в субботу я отмечаю согласие Ирана разрешить агентству приступить к дальнейшим мерам наблюдения и проверки, необходимым для выполнения МАГАТЭ своей миссии", - сказал Гросси.

Достижение этого, по его словам, "будет очень важно, поскольку это позволит МАГАТЭ приступить к установлению новых исходных условий, необходимых в случае возобновления выполнения Ираном своих обязательств в ядерной области по Совместному всеобъемлющему плану действий