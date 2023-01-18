МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.
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"Сегодня МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской. В ближайшие дни должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС", - написал премьер-министр.
Он также отметил, что скоординировал с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси действия по обеспечению безопасности на всех ядерных объектах Украины.
Напомним, что сегодня состоялась встреча украинского премьера с гендиректором МАГАТЭ.