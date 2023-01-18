МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской. В ближайшие дни должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС", - написал премьер-министр.

Он также отметил, что скоординировал с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси действия по обеспечению безопасности на всех ядерных объектах Украины.

Напомним, что сегодня состоялась встреча украинского премьера с гендиректором МАГАТЭ.