МАГАТЭ: Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению и теперь полагается на свои аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и реализации других важных задач по сохранен

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Запорожская АЭС вновь потеряла доступ к внешнему энергоснабжению и теперь полагается на свои аварийные дизель-генераторы для охлаждения реакторов и реализации других важных задач по сохранению ядерной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

Из документа следует, что команда присутствующих на ЗАЭС экспертов МАГАТЭ сообщила, что станция лишилась внешнего электроснабжения в 15:30 по местному времени (17:30 - бакинское).

"Первоначально все 20 дизельных генераторов на станции подключились автоматически. Сейчас восемь из них обеспечивают объект резервным электричеством, остальные 12 генераторов переведены в режим ожидания", - отмечает организация и указывает, что аварийные дизель-генераторы смогут обеспечивать станцию в течение как минимум десяти дней.

Представители агентства также сообщили, что шести ректорам ничего не угрожает. "Два реактора, которые находились в состоянии горячей остановки для обеспечения станции и близлежащего Энергодара теплом, будут подготовлены к охлаждению. Четыре остальных реактора остаются в режиме холодной остановки", - указало МАГАТЭ.