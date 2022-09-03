МАГАТЭ: ЗАЭС снова отключили от сети и остановили один из реакторов

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) 3 сентября 2022 года в очередной раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) 3 сентября 2022 года в очередной раз потеряла связь с последней работающей внешней линией электропередач.

Как передает Report , об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В то же время станция продолжает подавать электроэнергию по резервной линии на Запорожскую ТЭС. Эта линия также способна обеспечить резервное питание ЗАЭС в случае необходимости.

Кроме того, руководство станции сообщило миссии МАГАТЭ о том, что один из двух действующих блоков во второй половине дня был отключен из-за ограничений в сети.

"Один реактор все еще работает и производит электроэнергию как для охлаждения, так и для других важных функций безопасности на площадке, а также для домашних хозяйств, заводов и других объектов", - отметили в международном агентстве.