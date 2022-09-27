МАГАТЭ возобновила диалог с Ираном

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президентом страны Мохаммадом Эслами.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президентом страны Мохаммадом Эслами.

Как передает Report со ссылкой на Twitter Гросси, на встрече удалось перезапустить диалог по вопросу о ядерных материалах в исламской республике.

"Диалог с Ираном о прояснении нерешенных вопросов по гарантиям возобновлен. Я встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана во время сессии Генеральной конференции МАГАТЭ", - написал он.