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МАГАТЭ возобновила диалог с Ираном

МАГАТЭ возобновила диалог с Ираном Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президентом страны Мохаммадом Эслами.
В регионе
27 сентября 2022 г. 03:08
МАГАТЭ возобновила диалог с Ираном

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президентом страны Мохаммадом Эслами.

Как передает Report со ссылкой на Twitter Гросси, на встрече удалось перезапустить диалог по вопросу о ядерных материалах в исламской республике.

"Диалог с Ираном о прояснении нерешенных вопросов по гарантиям возобновлен. Я встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана во время сессии Генеральной конференции МАГАТЭ", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке AEBA İranla dialoqun bərpa olunduğunu açıqlayıb

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