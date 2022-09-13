О нас

МАГАТЭ: Восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения ЗАЭС

МАГАТЭ: Восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения ЗАЭС Вторая резервная линия электроснабжения на Запорожской атомной электростанции была восстановлена.
В регионе
13 сентября 2022 г. 00:09
МАГАТЭ: Восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения ЗАЭС

Вторая резервная линия электроснабжения на Запорожской атомной электростанции была восстановлена.

Как передает Report, об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.

"Восстановлена 2-я резервная ЛЭП ЗАЭС, что позволит оператору держать одну линию в резерве, в то время как другая обеспечит внешнее электроснабжение станции для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности во время остановки", - говорится в заявлении Гросси.

По его словам, остановленный накануне реакторный блок теперь перешел в состояние холодного останова, и ему потребуется меньше энергии для охлаждения, а обе "восстановленные линии могут получать электроэнергию из сети через распределительное устройство близлежащей ТЭЦ".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi