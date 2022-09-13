МАГАТЭ: Восстановлена вторая резервная линия энергоснабжения ЗАЭС

Вторая резервная линия электроснабжения на Запорожской атомной электростанции была восстановлена.

Вторая резервная линия электроснабжения на Запорожской атомной электростанции была восстановлена.

Как передает Report, об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, слова которого приводятся на сайте организации.

"Восстановлена 2-я резервная ЛЭП ЗАЭС, что позволит оператору держать одну линию в резерве, в то время как другая обеспечит внешнее электроснабжение станции для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности во время остановки", - говорится в заявлении Гросси.

По его словам, остановленный накануне реакторный блок теперь перешел в состояние холодного останова, и ему потребуется меньше энергии для охлаждения, а обе "восстановленные линии могут получать электроэнергию из сети через распределительное устройство близлежащей ТЭЦ".