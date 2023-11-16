МАГАТЭ: В распоряжении Ирана достаточно урана для создания 3 атомных бомб

Иран располагает достаточным объемом обогащенного урана для создания трех атомных бомб.

Иран располагает достаточным объемом обогащенного урана для создания трех атомных бомб.

Как передает Report , об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В агентстве подчеркнули, что у Ирана в наличии есть достаточно урана, который обогащен до 60% — степень, близкая к оружейной, с его помощью можно создать три атомные бомбы.

Из отчета следует, что иранская сторона препятствует работе агентства, Тегеран не предоставляет его специалистам доступ для установки нового мониторингового оборудования и отказывается объяснять присутствие частиц урана на двух незадекларированных объектах.