МАГАТЭ: В распоряжении Ирана достаточно урана для создания 3 атомных бомб

Иран располагает достаточным объемом обогащенного урана для создания трех атомных бомб.
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В агентстве подчеркнули, что у Ирана в наличии есть достаточно урана, который обогащен до 60% — степень, близкая к оружейной, с его помощью можно создать три атомные бомбы.
Из отчета следует, что иранская сторона препятствует работе агентства, Тегеран не предоставляет его специалистам доступ для установки нового мониторингового оборудования и отказывается объяснять присутствие частиц урана на двух незадекларированных объектах.